КНДР опубликовала фото похудевшего и радостного Ким Чен Ына по случаю запуска ракеты
13:54, 25 августа 2016Мир
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что очередной тестовый запуск баллистической ракеты стал «успехом из успехов и победой из побед».
Об этом сообщает Reuters.
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По мнению высшего руководителя КНДР, запуском ракеты с подводной лодки социалистическая страна «продемонстрировала полную способность нанесения ядерного удара».
Как сообщал УНИАН, Северная Корея 24 августа запустила баллистическую ракету с подводной лодки в сторону акватории Японского моря. Отмечается, что запуск ракеты состоялся через два дня после начала военных учений Южной Кореи и США, которые в КНДР назвали подготовкой к вторжению.
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