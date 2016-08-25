КНДР опубликовала фото похудевшего и радостного Ким Чен Ына по случаю запуска ракеты

Об этом сообщает Reuters.

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По мнению высшего руководителя КНДР, запуском ракеты с подводной лодки социалистическая страна «продемонстрировала полную способность нанесения ядерного удара».

Как сообщал УНИАН, Северная Корея 24 августа запустила баллистическую ракету с подводной лодки в сторону акватории Японского моря. Отмечается, что запуск ракеты состоялся через два дня после начала военных учений Южной Кореи и США, которые в КНДР назвали подготовкой к вторжению.