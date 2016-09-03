Работники донецкой пародии на "McDonalds" кроют клиентов матом

Представители донецкой пародии на "McDonalds" - т. н. "Дон Мака" в Интернете нецензурно высказываются в адрес клиентов.

Скриншот переписки учреждения с посетителями выложил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

На критический комментарий одной из пользовательниц "Дон Мак" ее нецензурно "послали".

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Другого посетителя группы Вконтакте, который также критически высказывались в адрес заведения, администратор назвал "дауном".

Напомним, что "МcDonald's" в Донецке закрылся еще в мае 2014-го года. Помещение с мебелью и техникой оставили, на входе вывесили объявление, что заведение временно приостанавливает работу. В городе их было три.

Кроме того, ранее во временно оккупированном Луганске открыли "МcDonald's" с флагом ЛНР.