В Полтаве меняют необычные молотки на новые

В городе Гадяче Полтавской области в 2009 году планируется открытие музея молотка.

Об этом сообщил УНИАН инициатор открытия музея, владелец строительного магазина Евгений ГОНЧАРОВ, который сегодня собирает экспонаты будущей выставки – необычные молотки.

“Всем, кто принесет мне необычные молотки, я даю взамен новый молоток. А владельцы наиболее интересных экземпляров на открытии музея получат подарки. Молоток - популярный инструмент, который сопровождает человека всю жизнь. У каждого специалиста есть свой – и у невропатологов, и у альпинистов. Интересные молотки используют космонавты”, - сказал Е.ГОНЧАРОВ.

По его словам, первый экземпляр - детский надувной инструмент - принесла ему дочка. В его коллекции есть и огромный деревянный молоток, какими в старину делали насечки на жерновах.

Сейчас перед будущим музеем устанавливают огромный механический пневматический молот.

Сам музей разместится в зале площадью 25 кв. м.