Лукашенко угостил Сигала морковью с грядки (видео)

Визит Сигала в Минск связан с его сотрудничеством с крупной беларусской компанией, которая занимается разработкой онлайн-игр, пишет Белта.

Лукашенко подарил гостю книгу, кортик и лен, а затем отвел его на сбор урожая. Президент почистил ножом свежую морковь и угостил Сигала. Тот съел овощ, а позднее взял арбуз, который сорвал для него сын Лукашенко Николай.

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"Сегодня состоялась неформальная встреча с Президентом Беларуси. Познакомиться с Александром Лукашенко Стивен Сигал, по его собственному признанию, мечтал давно и, собираясь в Минск, настойчиво просил о встрече. К Беларуси отношение у гостя особое, еще и потому, что, как выяснилось сегодня, Стивен Сигал - наш земляк, есть его корни и в Беларуси", - рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"За легким ужином в резиденции Президента блюда белорусской кухни гости пробовали буквально "с грядки". По вкусу пришлись холодник, картофель и, конечно, белорусское сало", - пишет Белта.

Ранее актер утверждал, что его предки - выходцы из России и Украины, но не упоминал Беларусь.