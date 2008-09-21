На Аляске открылась дорога в никуда

На Аляске открылась так называемая "Дорога в никуда". Она должна была вести к мосту, соединяющему город Кетчикан (Ketchikan) и остров Грэвина (Gravina), где находится аэропорт и проживает 50 жителей, передает Associated Press.

Строительство дороги длиной 3,2 мили (5,1 километра) велось на федеральные средства и обошлось в 25 миллионов долларов. Стоимость моста составляла 400 миллионов долларов.

После того, как мост стал национальным символом бездумного финансирования, губернатор Аляски Сара Пэйлин, в настоящее время являющаяся кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии, предложила его не строить, чтобы сэкономить средства налогоплательщиков.

В 2006 году, в ходе предвыборной гонки за кресло губернатора, она поддерживала строительство моста. Одним из самых ярых противников проекта был Джон Маккейн, нынешний кандидат в президенты от республиканцев.

Несмотря на решение не финансировать строительство моста, Вашингтон все равно выделил Аляске половину соответствующей суммы на условии, что она будет потрачена на другие проекты. Предшественники распределили все деньги, кроме 60 миллионов долларов. Эти средства, как решила Пэйлин, пойдут на улучшение доступа к острову Грэвина.

Пока до конца не ясно, как будет использоваться дорога в никуда. Мэр Кетчикана предлагает отдать ее под гонки, охоту и, возможно, будущее строительство.

Лента.ру