В России рекламу с фрагментами картин Босха оштрафовали за непристойность

Как сообщает Русская служба Би-би-си, по мнению ведомства, часть постеров, рекламирующих выставку "Босх. Ожившие видения", были неэтичными.

"ФАС вынес определение признать рекламу непристойной, а на компанию Artplay media был наложен штраф в 100 тысяч рублей и предписание демонтировать все постеры с изображением, по поводу которого шло разбирательство", - говорится в сообщении компании.

В рекламных плакатах, которые ФАС счел непристойными, использовались элементы триптиха Босха "Сад земных наслаждений".

Картина, посвященная греху сладострастия, содержит изображения пыток, чудовищ и обнаженных людей.

Выставка "Босх. Ожившие видения" проходила в Москве рамках года Босха в Европе, приуроченного к 500-летию со дня смерти художника.

Триптих "Сад земных наслаждений", созданный в период с 1500-го по 1510 год, считается самой известной работой Босха. Картины выставлены в мадридском музее "Прадо".