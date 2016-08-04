Ответный удар Pokemon Go: в Швейцарии гигантские Пикачу открыли охоту на людей (видео)

В качестве "орудия" покемоны используют надувные шары в виде покеболлов, которые в Pokemon Go игроки используют для отлова покемонов.

При этом Basel Tourismus указывает на своем сайте, что их город является отличным местом для охоты на покемонов и даже рассказывает, где лучше всего охотиться на них.

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Кроме того, как отмечает туристическая организация, в заведениях общественного питания в Базеле можно получить специальные Pokemon Go предложения, например, кексы.

Очевидно, популярная игра пользуется в Швейцарии таким ажиотажем, что на 17 сентября в стране запланирован Pokemon GO Festival 2016, который помимо Базеля пройдет еще и в Цюрихе, Берне, Люцерне, Фрайбурге, Давосе и других городах.

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Как сообщал УНИАН, Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображающаяся на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.