В Санкт-Петербурге по просьбе горожанки "прикроют" наготу статуи Давида

В Санкт-Петербурге горожанка пожаловалась, что копия статуи Давида портит образ города и дурно влияет на детей. Потому организаторы мультимедийной выставки «Микеланджело. Сотворение мира» в Санкт-Петербурге решили одеть скульпутру, которая установлена около церкви Святой Анны на Кирочной улице. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз организаторов выставки.

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Горожанка пожаловалась на наготу Давида в пятницу, 22 июля. Она отправила обращение уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

«Как можно было поставить этого мужика без порток в центре Петербурга, возле школы и церкви? Этот гигант уродует детские души!» — отмечается в письме, опубликованном на сайте уполномоченного. По словам сотрудников аппарата омбудсмена, в личной беседе повлиять на жительницу не удалось.

Организаторы выставки пообещали, что до начала учебного года гениталии и ягодицы скульптуры Микеланджело будут прикрыты. Они запустили акцию «Одень Давида»: до 15 августа они будут принимать от жителей Петербурга предложения по наряду для статуи, а затем выберут лучший вариант и сошьют костюм.

Скульптура, которую организаторы хотят подарить городу, простоит на Кирочной улице до конца работы экспозиции 2 октября.