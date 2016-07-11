Во время матча по регби в Австралии выбежавший на поле кот решил "посоревноваться" с игроками (видео)

Во время матча австралийской регбийной лиги двух команд «Пантеры Пенрита» и «Акулы Кронуллы» выскочил черный кот.

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