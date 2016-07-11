Во время матча по регби в Австралии выбежавший на поле кот решил "посоревноваться" с игроками (видео)

12:42, 11 июля 2016
Курьёзы
2895 0

Во время матча австралийской регбийной лиги двух команд «Пантеры Пенрита» и «Акулы Кронуллы» выскочил черный кот.

кот / twitter.com/NRL

Об этом сообщает Tjournal.

Читайте такжеВ интернете набирают популярность приключения мопса Бандито и кота Луиджи (фото)

Кот быстро пробежал несколько метров по стадиону и забежал в зачётную зону. Около 13 тысяч зрителей на стадионе 10 июля наградили кота аплодисментами.

«Пантеры Пенрита» уступили «Акулам Кронуллы» со счётом 10:26.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter