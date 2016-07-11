Во время матча по регби в Австралии выбежавший на поле кот решил "посоревноваться" с игроками (видео)
12:42, 11 июля 2016Курьёзы
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Во время матча австралийской регбийной лиги двух команд «Пантеры Пенрита» и «Акулы Кронуллы» выскочил черный кот.
Кот пробежал несколько метров по стадиону / twitter.com/NRL
Об этом сообщает Tjournal.
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Кот быстро пробежал несколько метров по стадиону и забежал в зачётную зону. Около 13 тысяч зрителей на стадионе 10 июля наградили кота аплодисментами.
«Пантеры Пенрита» уступили «Акулам Кронуллы» со счётом 10:26.
Yep, it's a black cat on the field at a @PenrithPanthers game... #NRL#NRLPanthersSharkspic.twitter.com/IaiaSENiFr— NRL (@NRL) July 10, 2016
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