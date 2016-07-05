"Лучше, чем у людей": болонка с модными прическами стала интернет-звездой (фото)

Об этом сообщает Daily Mail.

Стрижки у этой собаки лучше, чем у большинства людей, пишет издание.

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Михо из Сеула - звезда инстаграма зоомагазина Moelleux, на который подписаны почти 8,5 тыс. пользователей.

Болонка демонстрирует поклонникам не только самые разнообразные прически, но и одежду с аксессуарами.

Снимки собаки собирают большое количество «лайков» и комментариев.