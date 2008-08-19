Экс-боксер Костя Цзю выиграл ящик водки в стрельбе из лука

Бывший абсолютный чемпион мира среди боксеров-профессионалов Константин Цзю, находящийся в настоящее время на Олимпийских Играх в Пекине, выиграл ящик водки.

Как сообщают сегодня австралийские СМИ, этот приз был разыгран в «Доме друзей Олимпиады» в конкурсе по стрельбе из лука. Цзю удалось попасть в «яблочко» с первого выстрела и таким образом обойти своих соперников, среди которых был аккордеонист Петр Дранго и бронзовый призер Олимпиады- 2004 по дзюдо Дмитрий Носов.

Газета.ру