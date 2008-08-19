Экс-боксер Костя Цзю выиграл ящик водки в стрельбе из лука
08:02, 19 августа 2008Курьёзы
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В «яблочко» с первого выстрела
Бывший абсолютный чемпион мира среди боксеров-профессионалов Константин Цзю, находящийся в настоящее время на Олимпийских Играх в Пекине, выиграл ящик водки.
Как сообщают сегодня австралийские СМИ, этот приз был разыгран в «Доме друзей Олимпиады» в конкурсе по стрельбе из лука. Цзю удалось попасть в «яблочко» с первого выстрела и таким образом обойти своих соперников, среди которых был аккордеонист Петр Дранго и бронзовый призер Олимпиады- 2004 по дзюдо Дмитрий Носов.
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