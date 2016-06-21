В CERN обнаружили "питомник" для компьютерных мышек

В Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) содержат "питомник" с мышками для компьютеров. Питомнику даже посвящена страница на сайте CERN. Об этом сообщила журналистка Motherboard Виктория Терк, которую цитирует "Медуза".

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В службе безопасности ЦЕРН рассказали, что питомник с компьютерными мышами появился в 2011 году как первоапрельская шутка. С помощью такого розыгрыша хотели обратить внимание сотрудников центра на безопасное поведение в интернете.

Идея шутки заключалась в том, чтобы сотрудники ЦЕРН прислали свои мышки в питомник, а сами вводили адреса с помощью клавиатуры.

"Одна из самых опасных вещей в компьютерной безопасности — переход по небезопасным ссылкам. Люди видят текст, подчеркнутый голубой линией (то есть ссылку), кликают по нему, и никогда не угадаешь, что там будет", — пояснил Стефан Людерс из службы безопасности.

Компьютерные мыши в питомник передают сотрудники ЦЕРН. Клетку, в которой раньше жили морские свинки, также пожертвовал один из сотрудников центра.

В 2012 году в питомнике произошла катастрофа — от сильного ветра упало дерево и раздавило клетку с мышами. Позже питомник восстановили.