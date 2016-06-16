Савченко заснула на заседании по нацбезопасности (видео)

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На записи видно, как Савченко борется со сном, пытаясь услышать слова выступающего на заседании нардепа.

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При этом другой нардеп Андрей Тетерук налил ей в стакан воду, чтобы подбодрить.