Парад нелепых шляпок: в Британии проходят традиционные королевские скачки (фоторепортаж)

Это мероприятие является обязательным в календаре британской аристократии, в том числе его регулярно посещает королевская семья во главе с королевой Елизаветой ІІ.

Помимо лошадиных бегов событие отличаются особым дресс-кодом для посетителей. У мужчин это фраки и шляпы-цилиндры, для дам - головные уборы и платья или костюмы длинной до колена.

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При этом многие стараются разнообразить свои костюмы за счет смелых деталей. Таким образом, шляпки некоторых посетительниц выглядят изысканно, а у некоторых - довольно нелепо.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Британия праздновала 90-летие королевы Елизаветы II.