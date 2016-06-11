BBC: В Лондоне отмечают 90-летие королевы Елизаветы II

Парад традиционно завершается пролетом самолетов Королевских ВВС над Букингемским дворцом, который с балкона будет наблюдать Елизавета II и члены королевской семьи, сообщает "ВВС Україна".

Также сегодня Темзой проплывет флотилия кораблей, участвовавших в исторических битвах, а во многих городах Великобритании прозвучит пушечный салют.

Перед парадом королева Елизавета, одетая в яркое летнее пальто лимонно-зеленого цвета и шляпу в тон, проехала вместе со своим мужем принцем Филиппом в запряженной лошадьми карете по улице Мэлл, идущей от Букингемского дворца до Трафальгарской площади, что также является традицией подобных торжеств.

На Мэлл пришли тысячи людей, чтобы увидеть это яркое мероприятие и лично засвидетельствовать королеве свое почтение. Наблюдатели отмечают, такое количество людей не приходило на Мэлл от времени празднования 60-летнего юбилея правления Елизаветы II, что отмечалось в 2012 году.

Как известно, парад в честь дня рождения монарха - это военное церемониальное мероприятие, которое проводится с XVIII века. Принцесса Елизавета впервые присутствовала на нем как официальное лицо в восьмилетнем возрасте вместе со своим отцом королем Георгом V.

Вступив на трон, королева Елизавета присутствовала на параде, проходящем ежегодно в честь дня рождения монарха все годы своего долгого правления, за исключением 1955 года, когда из-за национальной железнодорожной забастовки парад не проводился.

В этом году торжества длятся три дня по случаю круглой даты, поскольку королева отмечает 90-летний юбилей. Они начались в пятницу с молебна в Соборе Святого Павла в Лондоне, на котором присутствовала вся королевская семья. Этот день был отмечен особо, потому что 10 июня мужу королевы принцу Филиппу исполнилось 95 лет.

Королева Елизавета родилась 21 апреля, и именно в этот день ей исполнилось 90 лет, но традиционно день рождения английского монарха празднуется дважды. Первый раз - в сам день рождения, а второй раз - в июне. Второе празднование называется официальным днем рождения и отмечается военным парадом.

16 мая в Виндзорском дворце прошли концерт и парад в честь королевы. На праздновании присутствовала королевская семья и шесть тысяч гостей.