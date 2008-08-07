В Харькове на митинг вышли охотники и зеленые

Перед зданием Харьковского областного совета, которое сегодня планирует рассмотреть вопрос относительно внедрения трехлетнего моратория на охоту, состоялся митинг сторонников и противников такого запрета.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонников запрета охоты на диких зверей и птиц в Харьковской области привела Партия зеленых. Они держали плакаты с лозунгами «Сохраним природу детям!», «Брось охоту – стань человеком».

Противники внедрения запрета на охоту были представлены членами Харьковского областного отделения Украинского общества охотников и рыбалок (УООР). Руководитель этой организации Анатолий АВДЕЕВ на митинге заявил, что запрет на охоту нецелесообразен, поскольку отдельных видов дичи в лесах Харьковской области больше, чем определено нормативами. Мораторий же, по его мнению, приведет к усилению браконьерства.

Кроме того, по словам председателя облотделения УООР, если мораторий будет принят, то придется увольнять почти 250 работников егерской службы, вследствие чего охотничьи угодья останутся без охраны.

Справка УНИАН. В Харьковской области зарегистрировано 15 пользователей - юридических лиц охотничьими угодьями, размер которых составляет 2,6 тыс. га. Наибольшим пользователем является УООР (88,8% площадей всех охотничьих угодий региона).