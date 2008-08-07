Стадо козлов прорвалось на стратегический объект Нью-Йорка

08:35, 07 августа 2008
Курьёзы
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Преодолели антитеррористическую защиту

В Нью-Йорке стаду из дюжины коз и козлов удалось, не привлекая внимания охраны, успешно преодолеть антитеррористическую защиту стратегического объекта, сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Козы были привезены с фермы в штате Нью-Йорк на территорию исторического форта "Уэдсворт", двухсотлетнего бастиона времен Войны за независимость, расположенного на Стэйтен-Айленде, рядом с соединяющим остров и Бруклин мостом Вераццано. В задачу животных входила очистка территории форта от разросшихся сорняков.

Однако около двух недель назад козам удалось пролезть под металлическим забором, отделяющим форт от примыкающей к опоре моста охраняемой зоны. При этом животные не задели ни одно из электронных сенсорных устройств, установленных для предотвращения доступа к стратегическому объекту террористов.

Правда, как заявило отделение по охране транспортных коммуникаций Нью-Йорка, безопасность объекта все-таки не была нарушена, так как животные не преодолели второй, более мощный забор, окружающий опору моста.

Охрана моста уже вернула коз на территорию форта.

 

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