В Китае водитель грузовика вез "горкой" в кузове еще два грузовика (фото)

Однако план с экономной перевозкой у водителя не сработал — офицеры дорожной полиции оштрафовали мужчину из-за перегруза транспортного средства на 200 юаней и сказали придумать другой способ транспортировки, передает Медуза.

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В ноябре 2015 года произошла похожая ситуация: водитель пытался на своем грузовике перевезти еще два автомобиля. Тогда также виновнику выписали штраф.