В Китае водитель грузовика вез "горкой" в кузове еще два грузовика (фото)
14:51, 17 мая 2016Курьёзы
3396 0
Водители на дороге в северной провинции Шаньси обратили внимание на автомобиль, на котором перевозили еще два автомобиля сверху. Как сообщил телеканал CCTV, водитель поместил на свой грузовик две машины, чтобы сократить расходы на их транспортировку.
Новшество водителя не осталось незамеченным дорожной полицией / facebook.com/cctvnewschina
Однако план с экономной перевозкой у водителя не сработал — офицеры дорожной полиции оштрафовали мужчину из-за перегруза транспортного средства на 200 юаней и сказали придумать другой способ транспортировки, передает Медуза.
Читайте такжеКитаец решился на продажу почки ради iPhone 6s
В ноябре 2015 года произошла похожая ситуация: водитель пытался на своем грузовике перевезти еще два автомобиля. Тогда также виновнику выписали штраф.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter