В России пьяный водитель ничего не мог вспомнить, кроме того, что президент страны Путин
21:36, 28 января 2016Курьёзы
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В интернете опубликовали видеозапись, на которой задержанный после ДТП российскими силовиками пьяный водитель забыл обо всем, кроме президента Владимира Путина.
Россиянини незамедлительно ответил на вопрос о главе государства / скриншот с записи
При составлении протокола водитель почти спал, и ответы на вопросы полиции давались ему с большим трудом. Кроме того, память его также очень сильно подводила.
В частности, россиянин не смог ответить, на чьей машине он ехал, откуда он ее взял и сколько алкоголя выпил.
Однако когда его спросили, кто президент РФ, мужчина ответил незамедлительно, не потратив на раздумья ни секунды времени.
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