В России пьяный водитель ничего не мог вспомнить, кроме того, что президент страны Путин

При составлении протокола водитель почти спал, и ответы на вопросы полиции давались ему с большим трудом. Кроме того, память его также очень сильно подводила.

В частности, россиянин не смог ответить, на чьей машине он ехал, откуда он ее взял и сколько алкоголя выпил.

Однако когда его спросили, кто президент РФ, мужчина ответил незамедлительно, не потратив на раздумья ни секунды времени.