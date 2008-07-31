Панталоны королевы Виктории проданы с аукциона (фото)

С аукциона в Англии проданы панталоны королевы Виктории. Нижнее белье британского монарха выставили на торги потомки одной из фрейлин Виктории. Панталоны были проданы за 4,5 тыс. фунтов ($9 тыс.). Покупателем оказался гражданин Канады.

По словам организаторов торгов, нет никаких сомнений в том, что панталоны принадлежали королеве. Они были сшиты на заказ примерно в 1890 году, и на них стоит монограмма VR (Виктория Регина).

«По панталонам можно судить, что они принадлежали очень крупной леди небольшого роста с очень широкой талией», - заявил представитель аукционного дома.

Королева Виктория правила Британией на протяжении почти всего XIX века (с 1819 по 1901 год). Она взошла на трон в возрасте 18 лет и поставила рекорд пребывания у власти в стране.

Газета.ру