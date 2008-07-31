Панталоны королевы Виктории проданы с аукциона (фото)
09:10, 31 июля 2008Курьёзы
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|Вот такие вот симпатичные панталончики... Фото АР
По словам организаторов торгов, нет никаких сомнений в том, что панталоны принадлежали королеве. Они были сшиты на заказ примерно в 1890 году, и на них стоит монограмма VR (Виктория Регина).
«По панталонам можно судить, что они принадлежали очень крупной леди небольшого роста с очень широкой талией», - заявил представитель аукционного дома.
Королева Виктория правила Британией на протяжении почти всего XIX века (с 1819 по 1901 год). Она взошла на трон в возрасте 18 лет и поставила рекорд пребывания у власти в стране.
|Королева Виктория
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