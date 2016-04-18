Американский школьник поставил рекорд по скорости прохождения Super Mario (видео)
15:24, 18 апреля 2016Курьёзы
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Американский школьник опубликовал видео, в котором он поставил новый мировой рекорд по скоростному прохождению игры Super Mario Bros.
Пользователь darbian прошел игру менее чем за 5 минут / youtube.com
Видео прохождения игры, опубликованное 13 апреля на Youtube-канале пользователя darbian, набрало уже более 1,9 миллиона просмотров.
Для прохождения Super Mario игроку понадобилось всего 4 минуты 57,26 секунд.
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Как отмечает Kotaku, предыдущий рекорд по скоростному прохождению этой игры также установил darbian, пройдя ее за 4:57.427, то есть всего на 167 миллисекунд дольше.
Super Mario Bros. - видеоигра, выпущенная в 1985 году компанией Nintendo, занесена в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая продаваемая игра в истории.
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