Британец отметил 100-летие прыжком с парашютом (видео)

В свой день рождения 100-летний британец Вердус Хаес прыгнул с парашютом с высоты 3 тысяч метров.

Таким образом он попытался побить мировой рекорд и стать самым пожилым человеком, который прыгнул с парашютом. Читайте такжеЭкстремал совершил ошеломляющий полет над Дубаем на реактивном ранце (видео) Как видно на видео, мужчина совершил полет с инструктором. Запись прыжка опубликовал на своем канале YouTube видеопортал ODN.

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