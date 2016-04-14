Британец отметил 100-летие прыжком с парашютом (видео)
17:15, 14 апреля 2016Курьёзы
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В свой день рождения 100-летний британец Вердус Хаес прыгнул с парашютом с высоты 3 тысяч метров.
Таким образом он попытался побить мировой рекорд и стать самым пожилым человеком, который прыгнул с парашютом.
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Как видно на видео, мужчина совершил полет с инструктором.
Запись прыжка опубликовал на своем канале YouTube видеопортал ODN.
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