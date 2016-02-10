Кубик Рубика собрали за рекордных 0,8 секунды (видео)

Январский рекорд по скорости сборки кубика Рубика побили всего за несколько недель. За 0,887 секунды головоломку решила компьютерная система Sub1, разработанная американским инженером и экономистом Адамом Биром. Об этом со ссылкой на Gizmag пишет Lenta.ru.

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После того, как кубик раскручивается случайным образом, его помещают внутрь робота. Дается команда "старт", открываются шторки вебкамер, те фотографируют все стороны кубика, передают информацию компьютеру. Он в свою очередь рассчитывает оптимальное решение с помощью двухфазного алгоритма Коцембы. Это решение передается микропроцессору, который дает команду шести манипуляторам.

Sub1 собрала кубик за 20 ходов и 0,887 секунды. Представитель Книги рекордов Гиннеса не присутствовал при демонстрации, но в ближайшее время Бир также подаст заявку на регистрацию своего достижения.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года машина, созданная Захарией Громко (Zackary Gromko), студентом из США, собрала кубик Рубика за 2,39 секунды. Уже в январе 2016 года Джей Флэтленд (Jay Flatland) и Пол Роуз (Paul Rose) из Канзаса показали свой компьютер официальному представителю Книги рекордов Гиннеса: системе хватило 0,9 секунд.