В Австралии коала парализовала движение на трассе (видео)
13:26, 28 марта 2016Курьёзы
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Движение на одном из шоссе в Австралии было прервано после того, как на дороге внезапно появилась коала.
Коала на австралийской трассе парализовала движение / скрин Youtube
Как сообщает русская служба ВВС, немного передохнув, животное стало неспешно передвигаться вдоль остановившихся автомобилей, развлекая таким образом их водителей.
В свою очередь оказавшийся на месте инцидента полицейский сопроводил животное в безопасное место.
Как ранее сообщал УНИАН, курьезный случай с участием животного произошел в США, где местная полиция четыре часа гонялась за наряженным в единорога пони. На поиски животного стражам порядка даже пришлось отправить полицейский вертолет.
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