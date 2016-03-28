В Австралии коала парализовала движение на трассе (видео)

Как сообщает русская служба ВВС, немного передохнув, животное стало неспешно передвигаться вдоль остановившихся автомобилей, развлекая таким образом их водителей.

В свою очередь оказавшийся на месте инцидента полицейский сопроводил животное в безопасное место.

Как ранее сообщал УНИАН, курьезный случай с участием животного произошел в США, где местная полиция четыре часа гонялась за наряженным в единорога пони. На поиски животного стражам порядка даже пришлось отправить полицейский вертолет.

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