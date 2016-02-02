Харьковский сурок Тимка спрогнозировал раннюю, но затяжную весну

Как передает корреспондент УНИАН, степной зверек сурок Тимка II, которого по традиции 2 февраля разбудили в поселке Гайдары в Харьковской области, проснулся от зимней спячки и не увидел свою тень, поскольку сегодня облачная погода.

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Это означает, что весна будет ранней, но затяжной, и еще трижды возможны похолодание и морозы, объяснили присутствующим научные работники биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина.

Студенты биологического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина также высказались за установку памятника сурку-предсказателю.

Справка УНИАН. Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла в Украину из США, где День сурка является национальным праздником.