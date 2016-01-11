В России начал развиваться туризм: Ненецкий округ на Новый год посетили аж 33 туриста

Как сообщается на сайте администрации региона, путешественники прибыли в составе организованных групп.

«В праздничные выходные предприниматели округа и окружной Центр арктического туризма представили достопримечательности НАО тридцати трем гостям из Чехии, Франции, Польши, Владивостока, Ярославля, Москвы, Казани, Котласа, Сыктывкара, Ухты и Республики Крым», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что путешественникам предлагали несколько программ: в рамках пакета «В гостях у северных оленей» туристы отпраздновали Новый год в регионе, посетили стойбище оленеводов и побывали на арктической рыбалке.

Согласно сообщению, также в пакет входили поездка в Пустозерск через священные для ненцев места и деревню Устье, индивидуальные поездки на снегоходах и прогулка на вездеходе «Трэкол».

Еще один турпродукт получил название «Чумовые выходные». Он был ориентирован на этнокультурную программу в стойбище оленеводов.