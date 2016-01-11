В России начал развиваться туризм: Ненецкий округ на Новый год посетили аж 33 туриста
Ненецкий автономный округ Российской Федерации на новогодние каникулы посетили 33 туриста.
Как сообщается на сайте администрации региона, путешественники прибыли в составе организованных групп.
«В праздничные выходные предприниматели округа и окружной Центр арктического туризма представили достопримечательности НАО тридцати трем гостям из Чехии, Франции, Польши, Владивостока, Ярославля, Москвы, Казани, Котласа, Сыктывкара, Ухты и Республики Крым», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ России "оживший" в морге мужчина вернулся к собутыльникам допивать водку
Отмечается, что путешественникам предлагали несколько программ: в рамках пакета «В гостях у северных оленей» туристы отпраздновали Новый год в регионе, посетили стойбище оленеводов и побывали на арктической рыбалке.
Согласно сообщению, также в пакет входили поездка в Пустозерск через священные для ненцев места и деревню Устье, индивидуальные поездки на снегоходах и прогулка на вездеходе «Трэкол».
Еще один турпродукт получил название «Чумовые выходные». Он был ориентирован на этнокультурную программу в стойбище оленеводов.