Чайка отобрала у туриста из Германии видеокамеру и сняла на нее атлантический пейзаж

Морская чайка сняла видео атлантического побережья, отобрав камеру у туриста из Германии на испанских островах Сьес. В конце съемки птица сама попала в кадр. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на соответствующее видео, опубликованное на Youtube.

Путешественник Мартин Лозано решил запечатлеть встреченную на смотровой площадке чайку, которая показалась ему забавной. Турист закрепил камеру на горизонтальной поверхности, однако птица пожелала сама стать оператором, схватила гаджет и взлетела, передает Lenta.ru.

Примерно за минуту чайка успела снять виды скалистого атлантического побережья, которые, по признанию Лозано, оказались эффектнее тех, что запечатлел он сам. Поскольку после короткого полета птица вернулась на смотровую площадку, туристу удалось забрать у нее камеру.

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Представители фауны не впервые пытаются освоить фото- и видеотехнику. В июне 2015 года на Бали длиннохвостая макака отобрала у британской туристки камеру GoPro и сделала автопортрет. В 2014 году на смартфон сфотографировалась слониха в английском сафари-парке: своим хоботом животное дотронулось до экрана гаджета, который уронил турист, и невольно сделало селфи.