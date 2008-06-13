Песня супруги Саркози возмутила МИД Колумбии

Текст одной из песен с нового альбома супруги Николя Саркози - Карлы Бруни - вызывал протест со стороны главы МИД Колумбии, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Колумбийское внешнеполитическое ведомство возмутили слова из песни Бруни "Ma Came" ("Мой наркотик"), в котором лирическая героиня первой леди Франции сообщает, что ее возлюбленный "смертельнее афганского героина" и "опаснее колумбийского белого" (кокаина).

"Колумбии очень неприятно слышать подобные заявления из уст жены президента Франции", - заявил в четверг глава МИД Фернандо Араухо (Fernando Araujo). "Вот, что происходит, когда политика смешивается с театром", - сказал он, добавив, что употребление кокаина необходимо порицать "в любом контексте на любом уровне".

Обзор композиций, вошедших на альбом Бруни "Comme si de rien n`etait", который поступит в продажу 21 июля, несколько дней назад была опубликован французскими СМИ. Британская газета The Telegraph отмечает, что композиция "Ma Came" была написана за два года до встречи Бруни с Саркози и не имеет никакого отношения к президенту Франции.

Всемирно известная модель Карла Бруни после ухода с подиума успела выпустить два успешных альбома. "Comme si de rien n`etait" станет третьим альбомом в карьере Бруни и первым с момента ее свадьбы с Саркози, состоявшейся 2 ноября 2007 года.