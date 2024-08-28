Рассматривая варианты выхода на пенсию, посетите эти места, пообщайтесь с местными экспатами и представьте себе жизнь, который вас ожидает.

Выход на пенсию - это время, когда можно расслабиться, насладиться жизнью и, возможно, осуществить давнюю мечту о жизни у океана. Для многих пенсионеров шум волн и запах соленого воздуха - идеальный фон для их золотых лет.

Издание New trader u назвало 12 недорогих прибрежных райских уголков, которые предлагают лучшее.

Миртл-Бич, Южная Каролина, США

Миртл-Бич предлагает пенсионерам доступный пляжный образ жизни с щедрым южным гостеприимством. Стоимость жизни на 9,6% ниже средней по стране, а медианная стоимость дома составляет 301 400 долларов. Что касается здравоохранения, то пенсионеры могут быть спокойны, зная, что здесь есть такие прекрасные учреждения, как Conway Medical Center и Grand Strand Health.

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Джексонвилл, штат Флорида, США

Джексонвилл предлагает лучшее - оживленный городской центр и легкий доступ к прекрасным пляжам. Стоимость жизни на 4,3% ниже средней по стране, а медианная стоимость дома составляет 293 100 долларов. Для душевного спокойствия пенсионеры могут воспользоваться услугами здравоохранения мирового класса в таких учреждениях, как клиника Майо, что гарантирует им доступ к первоклассной медицинской помощи.

Кейп-Корал, Флорида, США

Кейп-Корал - уникальное место для проживания пенсионеров, предлагающее образ жизни на воде с более чем 400 милями каналов. Стоимость жизни всего на 4,7% выше средней по стране, что делает его доступным для тех, кто хочет жить во Флориде. Средний доход семьи составляет 72 474 доллара, что привлекает сюда как работающих профессионалов, так и пенсионеров, создавая динамичное сообщество.

Рехобот-Бич, штат Делавэр, США

Рехобот-Бич - это очаровательное прибрежное местечко со значительными налоговыми льготами для пенсионеров. Хотя медианная стоимость дома в 756 000 долларов выше, чем в других местах, налоговая политика Делавэра делает его привлекательным местом для пенсионеров.

Порт-Сент-Люси, Флорида, США

Порт-Сент-Люси - доступный вариант для пенсионеров во Флориде: стоимость жизни здесь на 1,4% ниже средней по стране. Благодаря разнообразным вариантам жилья и развивающемуся сектору здравоохранения Порт-Сент-Люси вполне способен удовлетворить потребности пенсионеров, стремящихся к доступному прибрежному образу жизни.

Белиз

Белиз предлагает кусочек карибского рая с удобством английского языка в качестве официального. Стоимость жизни примерно на 31% ниже, чем в США. Программа для квалифицированных пенсионеров предлагает привлекательные варианты виз для выхода на пенсию и облегчает переход к жизни экспата.

Мексика

Мексика предлагает широкий выбор прибрежных вариантов проживания для пенсионеров - от тихоокеанских берегов Баха Калифорния до карибских пляжей Ривьера Майя. Стоимость жизни здесь может быть значительно ниже, чем в США, что позволяет растянуть свои накопления. Система здравоохранения страны предлагает высококачественное обслуживание по ценам, не превышающим американские, а многие врачи прошли обучение в США.

Испания

Испания предлагает пенсионерам высокое качество жизни, отличное медицинское обслуживание и богатую культурную жизнь на обширной береговой линии. Такие популярные районы, как Коста-дель-Соль и Коста-Бланка, привлекают пенсионеров прекрасными пляжами, теплым климатом и оживленными экспатскими сообществами.

Эффективная система общественного транспорта Испании позволяет легко исследовать разнообразные регионы страны, от шумных городов до причудливых прибрежных деревень. Система здравоохранения страны обеспечивает спокойствие пенсионеров, гарантируя доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию.

Эквадор

Эквадор выделяется как невероятно доступное место для отдыха на пенсии. Стоимость жизни здесь на 66% ниже, чем в США. Благодаря низкой стоимости жизни пенсионеры могут наслаждаться роскошью, которая может быть недоступна в более дорогих местах.

Колумбия

Карибское и тихоокеанское побережья Колумбии предлагают прекрасные пляжи, а стоимость жизни примерно на 61% ниже, чем в США. Такие города, как Картахена и Санта-Марта, сочетают колониальный шарм с современными удобствами, обеспечивая уникальный опыт жизни на пенсии.

Улучшающаяся инфраструктура и растущая экономика страны делают ее все более популярным выбором для экспатов-пенсионеров. Благодаря относительно простым визовым требованиям Колумбия становится привлекательной для тех, кто ищет доступный и культурно насыщенный отдых на побережье.

Панама

Панама использует доллар и предлагает легкие визовые условия для пенсионеров с ежемесячным доходом не менее 1000 долларов. Стоимость жизни примерно на 51% ниже, чем в США. Благодаря сильной экономике и стабильному политическому климату Панама предлагает безопасную среду для пенсионеров. Программа Pensionado предоставляет пенсионерам многочисленные льготы, в том числе скидки на развлечения, медицинское обслуживание и транспорт.

Португалия

Португалия становится все более популярной страной среди пенсионеров благодаря доступной стоимости жизни, красивому побережью и высокому качеству жизни. Несмотря на то что стоимость жилья в последнее время выросла, Португалия по-прежнему предлагает хорошие цены по сравнению с другими странами Западной Европы. Система здравоохранения страны входит в число лучших в Европе, обеспечивая доступное и высококачественное обслуживание.

Ранее УНИАН назвал 8 городов Европы, которые заплатят за переезд, и они идеально подходят пенсионерам.

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