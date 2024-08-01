Финансовые проблемы пенсионеров в ближайшие пять лет станут значительными.

Выход на пенсию часто представляют себе как время отдыха и наслаждения, свободное от ежедневной работы. Однако финансовый ландшафт для пенсионеров быстро меняется, создавая новые проблемы, с которыми многим трудно справиться.

Издание New trader u пишет, что, согласно прогнозам, в ближайшие пять лет средний класс пенс пенсионеров не сможет себе позволить несколько важнейших расходов.

Расходы на жилье

Пенсионеры с фиксированным доходом могут столкнуться с трудностями в содержании своей недвижимости.

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Арендаторы также не застрахованы от роста расходов. Во многих районах мира цены на аренду жилья опережают инфляцию, что создает дополнительную нагрузку на бюджеты пенсионеров.

Расходы на здравоохранение

Расходы на медицину уже давно беспокоят пенсионеров, но прогнозируемый рост в ближайшие пять лет вызывает особую тревогу. Расходы из личных средств и рецептурные препараты усугубляют общее бремя, которое может быть еще более тяжелым для людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы справиться с этими растущими расходами, пенсионерам следует сосредоточиться на профилактике заболеваний и поддержании здорового образа жизни.

Расходы на транспорт

Многие полагают, что транспортные расходы значительно снижаются при выходе на пенсию из-за отказа от ежедневных поездок на работу, но на самом деле все обстоит совсем иначе. Даже без поездок на работу пенсионерам по-прежнему необходим надежный транспорт для посещения врача, общественных мероприятий и семейных встреч.

Расходы, связанные с владением транспортным средством, продолжают расти, включая цены на новые и подержанные авто, расходы на техническое обслуживание и топливо. Для некоторых пенсионеров содержание личного автомобиля может стать непосильной задачей с финансовой точки зрения.

В зависимости от местоположения и образа жизни более экономически выгодным могут оказаться общественный транспорт или службы совместных поездок.

Сокращение перспектив путешествий и отдыха

Многие ждут выхода на пенсию как времени для путешествий и хобби. Однако по мере того, как инфляция влияет на различные отрасли, включая гостиничный бизнес и индустрию развлечений, эти расходы могут стать менее доступными для среднего пенсионера. Растущие цены на авиабилеты, проживание и развлечения могут быстро съесть скромные доходы.

Даже местные развлечения, такие как обеды, посещение культурных мероприятий или хобби, могут стать дороже. Такое финансовое давление может привести к сложному выбору между поддержанием желаемого образа жизни и удовлетворением основных потребностей.

Чтобы решить эту проблему, пенсионерам, возможно, придется творчески подойти к организации своего досуга. Путешествия в межсезонье, изучение местных туристических возможностей или использование групповых скидок могут помочь растянуть бюджет на развлечения. Недорогие хобби или волонтерство могут обеспечить самореализацию и социальное взаимодействие без ущерба для финансов.

Проблема расходов на долгосрочный уход

По прогнозам, расходы на дома престарелых или дома-интернаты будут расти быстрее общей инфляции. Что делает эти расходы особенно сложными, так это их непредсказуемость. Хотя долгосрочный уход понадобится не всем, те, кому он понадобится, могут столкнуться с расходами, которые быстро истощат пенсионные сбережения.

Некоторые пенсионеры могут изучить варианты "старения на месте", внося изменения в дом с учетом физических потребностей и потенциально сокращая продолжительность необходимого внешнего ухода.

Ранее УНИАН назвал 10 самых лучших мест, где можно жить на пенсию менее чем за $3 000 в месяц.

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