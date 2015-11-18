Это провал: посольство США в Москве исправило ошибки в фейковом "письме Госдепа", опубликованном "Известиями"
Посольство США в России исправило ошибки в письме, опубликованном "Известиями" и написанном якобы от имени сотрудника Госдепартамента США.
Ранее газета использовала это "письмо" в своем материале о дискредитации российских политиков ЛГБТ-активистами.
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Сотрудники посольства нашли в нем около 20 ошибок разного характера. Письмо выдается как переписка сотрудника Госдепа Рэнди В. Берри с российским ЛГБТ-активистом Николаем Алексеевым.
Кроме того, в письме указан почтовый ящик на Gmail, что крайне удивило сотрудников посольства.
.@izvestia_ru,в следующий раз,используя фальшивые письма,присылайте- поможем исправить ошибкиhttps://t.co/p1880iEWd9pic.twitter.com/gq84eOvBXm
— Посольство США в РФ (@USEmbRu) November 18, 2015
"Серьезно? Gmail?" — приписали представители дипмиссии.
"Уважаемые Известия.рф, в следующий раз, когда будете использовать фальшивые письма, присылайте нам - будем рады помочь исправить ошибки. Искренне Ваш, Госдеп", - написали они.
Ранее газета "Известия" опубликовала статью, в которой говорилось о попытке дискредитации чиновников РФ через сообщения об их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на якобы переписку российского активиста ЛГБТ-движения Николая Алексеева с Госдепом США, полученную хакерским путем.
"Руководство США приняло решение перераспределить средства, выделенные на продвижение демократии в России, между правозащитными организациями. Согласно тексту письма чиновников Госдепартамента, «правозащитный ЛГБТ-проект GayRussia.Ru и другие ЛГБТ-организации получат увеличенное финансирование за счет других оппозиционных демократических организаций, так как те показали низкую эффективность в разработке гражданского общества в России", - говорится в статье.