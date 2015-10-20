На пути в Европу Украина занялась вопросом устранения дискриминации ЛГБТ

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает "112 Украина".

Рассматриваются возможные внесения изменений в законодательство или судебную практику.

"Каким образом будет принято решение, будет ли судебная практика улучшаться, будут изменения, какие соответствующие законы, например трудовой кодекс, это решение по ВР. Мы продолжаем этот диалог", - сообщил Климкин.

Отмечается, что евроинтеграционные процессы требуют от украинского законодательства гораздо больше внимания уделить антидискриминационной политике внутри государства.

Читайте такжеСкандальный российский депутат Милонов предложил Лаврову запретить геям приезжать в РФ