На пути в Европу Украина занялась вопросом устранения дискриминации ЛГБТ
Украина рассматривает несколько путей устранения дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает "112 Украина".
Рассматриваются возможные внесения изменений в законодательство или судебную практику.
"Каким образом будет принято решение, будет ли судебная практика улучшаться, будут изменения, какие соответствующие законы, например трудовой кодекс, это решение по ВР. Мы продолжаем этот диалог", - сообщил Климкин.
Отмечается, что евроинтеграционные процессы требуют от украинского законодательства гораздо больше внимания уделить антидискриминационной политике внутри государства.
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Как сообщал УНИАН, 15 августа в Одессе забросали петардами здание, в котором собрались представители квир-культуры.
Более 10 человек, принимавших активное участие в нарушении общественного порядка, приглашены в один из райотделов города Одессы для предоставления объяснений. Пострадавших в результате инцидента нет.
12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства» 14-16 августа, против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша.