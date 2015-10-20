На пути в Европу Украина занялась вопросом устранения дискриминации ЛГБТ

15:21, 20 октября 2015
Политика
2302 0

Украина рассматривает несколько путей устранения дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

REUTERS

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает "112 Украина".

Рассматриваются возможные внесения изменений в законодательство или судебную практику.

"Каким образом будет принято решение, будет ли судебная практика улучшаться, будут изменения, какие соответствующие законы, например трудовой кодекс, это решение по ВР. Мы продолжаем этот диалог", - сообщил Климкин.

Отмечается, что евроинтеграционные процессы требуют от украинского законодательства гораздо больше внимания уделить антидискриминационной политике внутри государства.

Читайте такжеСкандальный российский депутат Милонов предложил Лаврову запретить геям приезжать в РФ

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Одессе забросали петардами здание, в котором собрались представители квир-культуры.

Более 10 человек, принимавших активное участие в нарушении общественного порядка, приглашены в один из райотделов города Одессы для предоставления объяснений. Пострадавших в результате инцидента нет.

12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства» 14-16 августа, против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter