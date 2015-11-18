"LifeNews – п*****сы!": прохожий испортил кремлевским пропагандистам прямой эфир из Парижа (видео)

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

На кадрах видно, как мужчина во время эфира перебивает журналистку, которая рассказывала о недавней стрельбе в Париже.

Он показывает на камеру неприличный жест и на русском языке выражает свою неприязнь к политике кремлевского канала словами "LifeNews - п*****сы!!".

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Напомним, в феврале в Минске во Дворце Независимости Беларуси, где проходили переговоры глав четырех государств по Донбассу, журналист LifeNews прыгнул на журналистов ТСН с громким лаем.