"LifeNews – п*****сы!": прохожий испортил кремлевским пропагандистам прямой эфир из Парижа (видео)
16:07, 18 ноября 2015Курьёзы
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В сети появилось видео, на котором русскоязычный прохожий портит кремлевскому пропагандистскому телеканалу Lifenews прямой эфир из Парижа.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
На кадрах видно, как мужчина во время эфира перебивает журналистку, которая рассказывала о недавней стрельбе в Париже.
Он показывает на камеру неприличный жест и на русском языке выражает свою неприязнь к политике кремлевского канала словами "LifeNews - п*****сы!!".
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Напомним, в феврале в Минске во Дворце Независимости Беларуси, где проходили переговоры глав четырех государств по Донбассу, журналист LifeNews прыгнул на журналистов ТСН с громким лаем.
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