Историки рассказали, кто изобрел "Лохнесское чудовище"

Британский историк Гэррет Уильямс нашел документальные материалы, свидетельствующие о том, что Лохнесское чудовище изобрели рекламные агенты для привлечения.

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"Аттракцион" ежегодно приносит в местную казну около тридцати миллионов фунтов. Об этом сообщает "Российская газета".

Историк убежден, что изобретателем таинственного обитателя озера Лох-Несс является известный романист Дигби Джордж Гэрети, который в 30-х годах служил рекламным агентом. Отмечается, что именно его владельцы шотландских отелей вблизи промышленного центра Ивернесс, серьезно пострадавшего от мирового экономического кризиса, попросили помочь в привлечении туристов в регион.

За услуги Гэрети получил 150 фунтов - это были большие деньги на те времена.

По данным исследования, предположение о существовании чудовища было впервые озвучено в 1930 году на Трафальгарской площади за пинтой крепкого пива. Гэрети охотно изложил ее своим новым работодателям. В свою очередь, на мысль о монстре, живущем в темных глубинах озера Лох-Несс, его натолкнул знакомый владелец недвижимости из Канады. Он использовал для расширения бизнеса слухи о некоем таинственном звере, обитающем в озере Оканаган в Британской Колумбии. Этот трюк довольно успешно работал.

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В своих разоблачениях мифа о Лохнесском чудовище Уильямс ссылается на письмо от 1980 года тогда уже 82-летнего Джорджа Гэрети. В дружеском послании тот хвалился коллеге "гениальным PR-ходом" за 150 фунтов, изменившим коренным образом жизнь скучной британской глубинки.

Задумка удачно легла на шотландский фольклор, наполненный легендами о монстрах в озере Лох-Несс, жертвами которых становились местные рыбаки. За небольшой гонорар знакомый Гэрети журналист в 1933 году разместил в газете Courier статью о Лохнесском чудовище. С тех пор оно не сходит со страниц мировых изданий.