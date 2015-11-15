В Луцке на избирательном участке мужчина съел бюллетень - КИУ

Об этом УНИАН сообщил председатель правления Волынского отделения Комитета избирателей Украины Юрий Кресак.

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По его словам, инцидент зафиксировал официальный наблюдатель кампании "Контролируем выборы" на избирательном участке № 071033, который находится в здании общежития Луцкого национального технического университета.

По данным наблюдателей, с самого начала этот избиратель вел себя неадекватно. Получив бюллетень, он отказался идти в кабинку для голосования и порвал его, мотивируя свой поступок тем, что в документе нет графы «против всех». Когда на вызов подошел милиционер, мужчина положил в рот порванный бюллетень и съел его.