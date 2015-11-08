В Китае более тысячи гусей заблокировали скоростное шоссе
02:16, 08 ноября 2015Курьёзы
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Незадачливый хозяин птиц решил сэкономить на транспорте, погнав гусей на базар прямо по шоссе.
Хозяин гусей пообещал больше не мешать автомобилистам / tsn.ua/
В Китае на одной из скоростных магистралей гуси заблокировали движение транспорта, сообщает ТСН.uа.
"1 300 гусей стройными рядами шагали вдоль дороги, чем вызвали немалое удивление водителей", - говорится в сообщении.
Вскоре полиция выяснила - птиц гонит на рынок их хозяин. Чтобы сэкономить на транспорте, мужчина решил добраться до базара пешком.
Как только фермера догнали правоохранители, тот извинился, и пообещал больше не мешать автомобилистам.
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Как сообщал УНИАН, в Эстонии добровольцы помогли спасти почти 20 тысяч лягушек, которые могли погибнуть во время весенней миграции на дорогах страны.
В Китае на одной из скоростных магистралей гуси заблокировали движение транспорта
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