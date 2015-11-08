В Китае более тысячи гусей заблокировали скоростное шоссе

В Китае на одной из скоростных магистралей гуси заблокировали движение транспорта, сообщает ТСН.uа.

"1 300 гусей стройными рядами шагали вдоль дороги, чем вызвали немалое удивление водителей", - говорится в сообщении.

Вскоре полиция выяснила - птиц гонит на рынок их хозяин. Чтобы сэкономить на транспорте, мужчина решил добраться до базара пешком.

Как только фермера догнали правоохранители, тот извинился, и пообещал больше не мешать автомобилистам.

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Как сообщал УНИАН, в Эстонии добровольцы помогли спасти почти 20 тысяч лягушек, которые могли погибнуть во время весенней миграции на дорогах страны.