Восемь из десяти британцев не умеют варить яйца

79 процентов жителей Великобритании не умеют варить яйца, а 83 процента признались, что не знают, как поджарить курицу. Около трети не представляют, как и из чего готовится традиционное британское блюдо - картофельная запеканка с мясом, сообщается на сайте телеканала Sky News. Об этом свидетельствуют результаты опроса полутора тысяч человек, проведенного сетью супермаркетов Somerfield.

По мнению наблюдателей, причина такого кулинарного невежества заключается в том, что люди привыкли питаться фастфудом и полуфабрикатами. Половина опрошенных винит в своем кулинарном невежестве отсутствие в школе уроков по приготовлению пищи. "Это преступление - лишать будущие поколения классических блюд просто потому что мы не смогли передать им свои умения", - отметил по этому поводу представитель Somerfield.

При этом оказалось, что молодежь получает больше соответствующих навыков от родителей, чем раньше: готовить дома учили четверых из десяти респондентов в возрасте 16-24 лет и лишь 28 процентов среди людей старше 65-ти.

Лента.ру