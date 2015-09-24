Папа Римский уснул во время мессы в США

Понтифик задремал прямо в кресле во время своей первой мессы в Америке, передает Mashable.

"Его глаза были закрыты, он склонил голову, и там, в прямом эфире, скромный Папа доказал раз и навсегда, что он действительно, как и мы", - говорится в сообщении.

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При этом фото задремавшего понтифика стали хитом Twitter.

This is the pope forgiving us for falling asleep in church sometimes. #PopeInDCpic.twitter.com/DrdXvxD6WL — Jessica Contrera (@mjcontrera) September 23, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что Папа Римский Франциск прибыл в США 23 сентября со своим первым визитом, в ходе которого он провел службы в нескольких храмах, выступил в Конгрессе и встретился с Бараком Обамой.