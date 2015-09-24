Папа Римский уснул во время мессы в США
12:31, 24 сентября 2015Курьёзы
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Папа Римский Франциск в среду, 23 сентября, уснул во время мессы в США.
Папа Римский задремал / twitter.com/ChristopherJM
Понтифик задремал прямо в кресле во время своей первой мессы в Америке, передает Mashable.
"Его глаза были закрыты, он склонил голову, и там, в прямом эфире, скромный Папа доказал раз и навсегда, что он действительно, как и мы", - говорится в сообщении.
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При этом фото задремавшего понтифика стали хитом Twitter.
This is the pope forgiving us for falling asleep in church sometimes. #PopeInDCpic.twitter.com/DrdXvxD6WL
— Jessica Contrera (@mjcontrera) September 23, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что Папа Римский Франциск прибыл в США 23 сентября со своим первым визитом, в ходе которого он провел службы в нескольких храмах, выступил в Конгрессе и встретился с Бараком Обамой.
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