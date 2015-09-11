В Китае персонал ресторана на коленях поблагодарил начальника за работу
Персонал ресторана на северо-востоке Китая встал перед начальством на колени.
В китайском городе Шэньян провинции Ляонин персонала одного из ресторанов стоя на коленях благодарил своего начальника за работу.
«Спасибо, начальник! Спасибо, что даете мне работу!» - скандировали они.
Около 50 человек наблюдали за происходящем со стороны.
Владелец ресторана вел видеозапись с целью распространить ее коллегам по ресторанной сети, чтобы "содействовать повышению корпоративной культуры". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The South China Morning Post.
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Местных жителей происходящее возмутило: они обвинили руководителя ресторана в отсутствии уважения к своим работникам и нарушении трудового законодательства.