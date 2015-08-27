В интернет-комнате аэропорта столицы КНДР нет интернета - СМИ

Как отмечает Associated Press, во время визита ее журналистов в Северную Корею эта комната либо была занята сотрудниками аэропорта, либо компьютеры были без клавиатур.

Попытки открыть браузер приводили к сообщению об отсутствии соединения. Невозможно сказать, была ли это временная или постоянная неполадка. История браузеров на компьютерах была пуста, на одном из них было только одно посещение на официальный сайт Северной Кореи.

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Кроме интернет-комнаты в аэропорту Пхеньяна есть несколько магазинов с сувенирами, стойки с DVD, доска информации и два фонтана с шоколадом: с черным и белым.