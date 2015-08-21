Китайские интернет-компании нанимают красивых девушек для поднятия настроения программистам
13:39, 21 августа 2015Курьёзы
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Китайские интернет-компании объединяются в поисках чирлидерш, красивых девушек, призванных поднимать настроение сотрудникам, занятым в разработке программных продуктов.
Девушки покупают программистам завтраки и играют с ними / CFP
Об этом сообщает china.org.cn на своей странице в Facebook.
Талантливые молодые девушки создают веселую рабочую атмосферу, покупают программистам завтраки и играют с ними в пинг-понг.
Менеджеры по персоналу объясняют это тем, что программисты, в основном, мужчины и плохо социализируются. Присутствие красивых девушек существенно повышает мотивацию и производительность труда.
Internet companies across China are embracing programming cheerleaders, pretty, talented girls that help create a fun...Posted by Trending in China on 19 серпня 2015 р.
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