Китайские интернет-компании нанимают красивых девушек для поднятия настроения программистам

Об этом сообщает china.org.cn на своей странице в Facebook.

Талантливые молодые девушки создают веселую рабочую атмосферу, покупают программистам завтраки и играют с ними в пинг-понг.

Менеджеры по персоналу объясняют это тем, что программисты, в основном, мужчины и плохо социализируются. Присутствие красивых девушек существенно повышает мотивацию и производительность труда.