Российскую экономику начали измерять часами Пескова: сегодня это 6343 минимальные пенсии

"Часы Пескова. Самый достоверный индекс Российской экономики", - говорится в заголовке сайта peskov.watch.

Как свидетельствуют данные "индекса" по состоянию на сегодняшний день, часы Пескова стоят 40,300,000.00 - это 53 месячные зарплаты Пескова, или 3701 средняя и 6343 минимальные пенсии, 1260 средних и 6757 минимальных зарплат, или 50375 пособий по уходу за ребенком.

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Как сообщают авторы нового индекса, стоимость часов Пескова - это "объективная метрика состояния Российской экономики".

"На нашем сайте вы может узнать текущую стоимость часов Пескова в рублях, сколько средних/минимальных пенсий, зарплат и детских пособий можно выплатить на эти деньги", - сообщают авторы проекта.

Также на сайте опубликована удобная инфографика, по которой можно проследить изменение стоимости часов Richard Mille RM 52-01 limited в рублях за последние 30 дней.

"Мы верим в то, что Песков, не покладая рук, работает для укрупления национальной валюты. Стоимость часов Richard Mille RM 52-01 limited в рублях является показателем качества его работы", - подчеркнули изобретатели индекса.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального сообщил, что стоимость часов, замеченных у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на фотографии со свадьбы, составляет 620 тысяч долларов.