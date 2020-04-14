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Испанка разделась и запрыгнула на полицейское авто в знак протеста против карантина (видео)

11:45, 14 апреля 2020
Курьёзы
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Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в городе Торремолинос курортного региона Коста-дель-Соль. Женщина решила «показать себя» сразу после судебного заседания, на котором рассматривалось ее пренебрежение карантинными требованиями.

Отмечается, что испанку задержали после конфликта – ее раздражали соседи, которые аплодировали сотрудникам испанских чрезвычайных служб за работу в условиях эпидемии. Сейчас в стране это практикуется повсеместно.

Судья выпустил женщину под залог, но после выхода из суда она разделась и забралась на крышу полицейской машины. Полиции пришлось применить к хулиганке силу, после чего ее осмотрели медики.

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