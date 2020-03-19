На eBay за 90 евро продали ноутбук с секретными документами немецких военных

По словам экспертов, получить доступ к информации было очень просто.

Группа специалистов, занимающихся исследованием систем безопасности, купила на eBay ноутбук, который принадлежал немецким вооруженным силам. За лэптоп отдали всего 90 евро.

Читайте такжеБританец гулял с собакой и нашел послание в бутылке 82-летней давности (фото)Об этом сообщает Deutsche Welle.

Покупатели обнаружили в ноутбуке засекреченные документы о передвижной ракетной системе, которую использует армия Германии.

В частности, там были инструкции по эксплуатации и даже уничтожению системы ПВО LeFlaSys Ozelot. Эту зенитную ракетную систему впервые развернули в 2001 году и используют до сих пор. Система «земля-воздух» используется для быстрого реагирования на воздушные угрозы, защиты командных пунктов и войск на ходу.

Издание уточняет, что файлы были помечены как имеющие самый низкий уровень секретности.

Один из группы экспертов, купившей этот ноутбук, рассказал, что прочный и влагозащищенный компьютер весил 5 килограммов и был разработан для использования в полевых условиях. Специалист считает, что лэптоп, вероятно, было сделан в начале 2000-х годов и до сих пор работает хорошо.

Эксперты рассказали, что получить доступ к информации было очень просто. Для входа в систему Windows пароль не требуется. Логин для программы, в которой хранилась документация по оружейной системе, был защищен очень простым паролем.

Уточняется, что ноутбук был продан фирмой по переработке отходов из Бингена.

Ранее УНИАН сообщал, как в США мужчина купил старый диван и нашел в нем 43 тысячи долларов.