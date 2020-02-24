В Киеве 14-летняя девочка решила покататься на детской качели и застряла (видео)
13:39, 24 февраля 2020Курьёзы
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Спасатели, прибывшие на место, при помощи специального инструмента вытащили подростка из качели.
Девочка застряла в качели / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
14-летняя девочка застряла в качели на детской площадке. Инцидент произошел на улице Гарманой, что в Соломенском районе Киева, в воскресенье, 23 февраля.
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Девочка, покатавшись на качели, не смогла самостоятельно с нее встать, передает Dtp.kiev.ua.
На детскую площадку была вызвана служба спасения КРАС. Спасатели, прибывшие на место, при помощи специального инструмента вытащили подростка из качели.
Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Девочка не пострадала. Ее осмотрели врачи скорой помощи, после чего передали матери.
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