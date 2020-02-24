В Киеве 14-летняя девочка решила покататься на детской качели и застряла (видео)

Спасатели, прибывшие на место, при помощи специального инструмента вытащили подростка из качели.

14-летняя девочка застряла в качели на детской площадке. Инцидент произошел на улице Гарманой, что в Соломенском районе Киева, в воскресенье, 23 февраля.

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Девочка, покатавшись на качели, не смогла самостоятельно с нее встать, передает Dtp.kiev.ua.

На детскую площадку была вызвана служба спасения КРАС. Спасатели, прибывшие на место, при помощи специального инструмента вытащили подростка из качели.

Девочка не пострадала. Ее осмотрели врачи скорой помощи, после чего передали матери.