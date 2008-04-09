Канадский покойник опоздал на собственные похороны

Деннис Хэмилтон (Dennis Hamilton), скоропостижно скончавшийся на рабочем месте в канадской провинции Альберта, не успел на собственные похороны, так как гроб с его телом сняли с авиарейса, чтобы вместить багаж пассажиров, сообщает AFP со ссылкой на канадские СМИ.

Гроб со скончавшимся Хэмилтоном должны были доставить в восточную канадскую провинцию Ньюфаундленд, однако, по словам представителя авиакомпании Air Canada, сделать это вовремя не удалось из-за задержки рейса, в результате которой гроб не успел попасть на борт самолета в Монреале, откуда он должен был отправиться в Ньюфаундленд.

Представитель Air Canada, кроме того, отверг обвинения в том, что гроб с телом Хэмилтона якобы был снят с рейса из-за нехватки места в багажном отделении самолета. "К сожалению, это просто заняло больше времени, чем мы ожидали", - поделился он.

Расстояние между провинциями Альберта и Ньюфаундленд составляет около четырех тысяч километров, отмечает Лента.ру.