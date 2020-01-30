Facebook автоматически создал деловую страницу о "заднице" девушки и пять лет отказывался удалять ее

В администраци соцсети девушке заявляли, что страница не нарушает правил сообщества.

23-летняя американка Саманта Джесперсен обнаружила на Facebook деловую страницу «Задница Саманты Рей Энн Джесперсен», привязанную по геолокации к своему старому месту жительства. Девушка несколько раз требовала у администрации соцсети удалить страницу, но ей отказывали, ссылаясь на правила сообщества.

Читайте такжеFacebook начал внедрять новый дизайн

Как сообщает BuzzFeed, несколько лет назад девушка с ужасом узнала, что страница о «заднице» – первое, что выдает поиск в Google при попытке вбить туда ее имя.

Страница была создана в 2012 году, когда девушке было всего 15 лет. Сейчас Джесперсен 23, она стала пекарем. Она ничего не знала о странице до 2015 года.

Джесперсен не знает, как была создана страница. По ее словам, она не создавала ее сама и не знает, кто мог бы сделать это. Отзывов или сториз на странице нет.

В описании страницы говорилось: «Эта неофициальная страница была создана, потому что пользователи Facebook проявили интерес к этому месту или бизнесу. Оне не связана и не одобрена кем либо, связанным с Задницей Саманты Рей Энн Джесперсен».

С момента обнаружения страницы девушка несколько раз обращалась к администрации Facebook с просьбой удалить страницу, однако там ей заявляли, что страница не нарушает правил сообщества. Лишь после публикации истории в СМИ страницу удалили.

Джесперсен спрашивала совета у пользователей Reddit. Там предположили, что кто-то из друзей мог шутки ради указать «ее задницу» среди интересов в своем профиле. Это и заставило алгоритмы Facebook создать страницу автоматически.

Поскольку это бизнес-страница, пользователь может запросить контроль над ней. Джесперсен попробовала, Facebook выслал ей код доступа на номер телефона, но она не смогла заставить его работать.

Девушка опасалась, что страница могла нанести вред ее репутации и создать проблемы в реальной жизни.

«Думаю, если кто-то и найдёт эту страницу, ему показалось бы странным говорить со мной об этом. Если бы я не получила работу из-за этого, мне бы точно не позвонили и не сказали: «Эй, я нашёл страницу о твоей заднице, так что не собираюсь брать тебя на работу. Пока», – заключила она.

Напомним, в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 87 миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, он облегчал рассылку пользователям политической рекламы.

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось в связи с этим давать разъяснения на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что в дальнейшем в руководстве социальной сети будут осторожнее обращаться с персональной информацией.

В конце июля 2019 года компания была оштрафована Федеральной торговой комиссией на 5 миллиардов долларов.