В Британии собака-полицейский посреди ночи за две минуты отыскала потерянное обручальное кольцо

Мужчина выбросил обручальное кольцо, когда на мгновение потерял самообладание, после он пожалел о случившемся.

В британском городе Харборн служебная собака помогла местному жителю отыскать обручальное кольцо, который тот потерял после ссоры с супругой.

Об этом пишет Sky News.

Инцидент произошел в субботу, 25 января.

Местный житель с другом разыскивал кольцо около 02.00 ночи у дороги. Заметив их, полицейские остановились и предложили помощь. В дело также привлекли шестилетнюю немецкую овчарку по кличке Один.

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Животному удалось отыскать пропажу менее чем через две минуты.

Отмечается, что мужчина выбросил кольцо, когда на мгновение потерял самообладание, после он пожалел о случившемся.

После завершения поисков приятели признались, что в британской полиции действительно служат хорошо обученные собаки.