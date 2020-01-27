Собака порвала паспорт хозяйки и спасла ее от смертельного коронавируса (фото)

Женщина рада, что все сложилось именно так.

Жительницу Тайваня от смертельного коронавируса нового типа, который свирепствует в Китае, спасла ее собака по кличке Коми.

Читайте такжеВ "Симпсонах" нашли предсказание смертельного коронавирусаОб этом сама женщина рассказала таблоиду The Daily Mail.

По ее словам, пес раскромсал ее загранпаспорт накануне поездки в город Ухань, который ныне является эпицентром распространения смертельного заболевания.

«Спасибо, что ты снова защитил меня. Мне так повезло встретить тебя, мой маленький», – написала женщина на своей странице в Facebook.

Отмечается, что женщина рада, что все сложилось именно так, ведь когда она собиралась в Ухань, о вспышке коронавируса еще не было известно.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.