Украинец в Давосе припарковался на тротуаре и был наказан (видео)

Своим внедорожником Toyota Land Cruiser украинец перегородил половину тротуара.

В Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, один из членов украинской делегации решил припарковаться на тротуаре и был оштрафован.

Своим внедорожником Toyota Land Cruiser украинец перегородил половину тротуара, говорится в сюжете журналистки "Радио Свобода".

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Ему был выписан штраф в размере 120 швейцарских франков (около трех тысяч гривень). Квитанцию о штрафе местные правоохранители оставили под дворником, пока водитель занимался где-то своими делами.

Когда мужчина узнал о том, что его оштрафовали, он не особо удивился и отреагировал спокойно. "Сегодня просто так получилось, что мы оставили тут автомобиль", - объясняет мужчина свой поступок.

Видео: Радіо Свобода Україна

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.